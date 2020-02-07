В России арестован замглавы Генштаба

В Москве задержан заместитель начальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что он заподозрен в особо крупном мошенничестве.

Мужчина был задержан в собственном доме. Затем его доставили к предъявлявшему ему ранее обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества следователю Главного военного следственного управления (ГВСУ).

Арсланов уже дал показания и был доставлен в 235-й гарнизонный военный суд. Здесь ГВСУ СКР планирует ходатайствовать о его аресте на два месяца, мера пресечения будет избрана судом в ближайшее время. (gazeta.ru)

| 2020-02-07T15:29:16+00:00 7 февраля 2020, 16:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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