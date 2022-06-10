Басманный суд Москвы арестовал участок с домом на берегу Финского залива, принадлежащий журналисту Александру Невзорову, которого обвиняют по уголовному делу о дискредитации российской армии. Об этом агентству «РИА Новости» рассказали в пресс-службе суда.

Как отметила пресс-секретарь, решение об аресте имущества Невзорова в Петербурге суд вынес ещё 18 мая. Она назвала это обеспечительной мерой на случай, если по уголовному делу Невзорову в качестве наказания назначат штраф.

Журналист прокомментировал решение суда в своем телеграм-канале. «О, затопала лаптями российская Фемида. Распыхтелась. Но ножки у российской Фемиды, как были кривые, так и остались. Топает она ими злобно, но потешно», – написал Невзоров.

По его словам, на арестованной даче «из дорогого» остались «очень старый, доживающий в покое жеребец», собака и книги. Однако «по сравнению с той мерзостью, разрушениями и массовыми убийствами, которые творит путинизм в Украине , это – пустяки», — добавляет Невзоров.

Александр Невзоров находится за границей. В России бывший телеведущий, депутат Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина заочно арестован и объявлен в розыск по уголовному делу о дискредитации армии. Невзорова преследуют за сообщения в социальных сетях об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Журналист назвал этот обстрел умышленным. Сознательные атаки военными гражданских объектов могут расцениваться как военное преступление. (svoboda.org)