20 августа в рамках запланированного визита в Ригу прибыли десантно-транспортный корабль-док ВМС США USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall (LSD 44) вместе с морскими пехотинцами 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США.

Визит кораблей Arlington и Gunston Hall в Латвию основан на прочных и устойчивых отношениях между США и Латвией. Визит также подчеркивает растущие возможности взаимодействия между США и их союзниками и партнерами по НАТО, сообщает посольство США в Латвии.

В ходе пребывания в Риге Arlington посетят представители посольства США в Латвии, а Gunston Hall – представители посольства и правительства Латвии. (delfi.lv)