Москва приветствует передачу 15 задержанных армянских военных Еревану азербайджанской стороной в обмен на карты минных полей. Об этом в субботу, 12 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Долгожданная и прекрасная новость. Приветствуем подобные шаги сторон», — отметила Захарова.

Ранее в этот день Азербайджан передал армянской стороне 15 задержанных в стране армянских военных в обмен на карты минных полей в Агдамском районе. Отмечается, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян также подтвердил сведения о возвращении военнослужащих страны.

10 июня стало известно, что между азербайджанскими и армянскими военнослужащими произошла перестрелка в приграничной части Гегаркуникской области Армении. Отмечалось, что с армянской стороны пострадавшие в результате перестрелки отсутствуют.

2 июня министерство обороны и государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджанской Республики заявили о вторжении на территорию страны нескольких военных Армении. Отмечается, что в результате принятых мер армянские военные отошли на исходные позиции. Вместе с тем предпринятые Азербайджаном действия осуществлялись без применения оружия, указали ведомства.

29 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян говорил о том, что Армения готова в любой момент отвести свои войска от границы с Азербайджаном и ожидает со стороны азербайджанских войск зеркальных действий. Он уточнил, что страна под эгидой МГ ОБСЕ готова также восстановить переговорный процесс по урегулированию в Нагорном Карабахе.

27 мая Россия призвала Армению и Азербайджан к мирному решению спорных вопросов. Утром в тот же день минобороны Азербайджана обвинили военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе. Согласно данным ведомства, Армения установила множество противопехотных мин, которые наносят урон азербайджанской стороне, а при попытке проникновения на территорию страны были задержаны шесть армянских военнослужащих (iz.ru)