В РФ недавно сменили командующего Воздушно-десантных войск и, возможно, начальника южного военного округа, назначив нового главнокомандующего оккупационных войск в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, кадровые «чистки» в высшем военном командовании свидетельствуют о длительной дисфункции Кремля в ведении войны.

О кадровых изменениях в российской армии ранее писали росСМИ. По их данным, действующий начальник штаба центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский заменит нынешнего командующего Воздушно-десантных войск РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова. Последнего уволили за провалы в Украине и огромные потери среди десантников.

Ожидается, что вскоре Кремль назначит генерала армии Сергея Суровикина, который сейчас командует Воздушно-космическими силами, командующим Южного военного округа (ЮВО). Это означает, что Суровикин фактически заменит действующего командующего «спецоперации» Александра Дворникова.

По данным расследователей Bellingcat, Путин планировал устранить Дворникова из-за его пьянства и недоверия со стороны российских сил. В то же время расследователи CIT заявили, что Дворникова уже заменили и теперь «спеоперацией» руководит генерал-полковник Геннадий Жидко, ранее возглавлявший военно-политическое управление ВС РФ.

«Назначение отдельного командующего и замена командующего ЮВО в разгар крупных боевых действий – радикальный шаг, что говорит о серьезном кризисе в российском высшем командовании и, возможно, о «чистке» со стороны Кремля. Такие ротации не являются действиями, предпринятыми силами, которые находятся на грани большого успеха, и указывают на продолжение дисфункции Кремля в ведении войны», – пишут в ISW.