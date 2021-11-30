Из-за урагана в турецком Стамбуле пострадало по меньшей мере 38 человек. Городские власти сообщили о четырех погибших, в провинции Зонгулдак погиб один человек. Об этом сообщает Sputnik International.

«В результате стихийного бедствия ранены 38 человек, еще 4 погибли (в Стамбуле.)», — говорится в заявлении глава минздравы Турции Фахреттина Коджи.

Ранее ураган стал причиной отмены авиарейсов. Самолеты были направлены в Анкару и Измир.

Также управление береговой охраны Турции сообщило приостановке движения судов по проливу Босфор из-за шторма, который нанес уже огромный ущерб. В Стамбуле обрушилась часовая башня, затонули несколько рыболовецких судов, затоплены автодороги.

Государственная метеорологическая служба предупредила о неблагоприятных погодных условиях в 52 турецких провинциях.