В прокуратуру Агдамского района поступила информации об огнестрельном ранении жителя Баку Рагимли Анар Мухаммед оглу (1993 г.р.). Инцидент произошел на территории «Едди хырман» 29 декабря около 16.00.

Как сообщили в Генпрокуратуре, предварительным расследованием установлено, что сотрудник ООО «Bakcell» Анар Рагимли получил ранения в результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил при исполнении служебных обязанностей на указанной территории.

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры по факту возбуждены уголовные дела по статьям 214.2.3, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11, 228.3 УК.

Расследование продолжается.