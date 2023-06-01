Ночью 1 июня россияне атаковали Киев ракетами типа «Искандер».

По данным Генштаба ВСУ, предварительно, силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все 10 из 10 выпущенных ракет.

Национальная полиция Украины показала последствия и раскрыла новые подробности ночной атаки россиян на Киев в ночь на 1 июня.

«Сегодня ночью Россия убила 11-летнюю девочку, ее 34-летнюю маму и 33-летнюю женщину. Еще 12 человек получили ранения», — говорится в подписи к опубликованным фото.

Уточняется, что во время очередной атаки России в столице повреждены медучреждение, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

«Полицейские вместе с другими экстренными службами продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения России», — отметили в НПУ.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в Деснянском районе травмированы 10 человек, среди которых один ребенок, а также обнаружены тела трех человек, в Днепровском районе госпитализированы двое пострадавших. (unian.net)