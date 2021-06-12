В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 404 740Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Республике Беларусь выздоровели 396 650 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведён 6 500 351 тест.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2958 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе сНСН оценил ситуацию с пандемией (russian.rt.com).