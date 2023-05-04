Цены в нашей столице растут не по дням, а по часам. Особенно сильно дорожает продовольствие – покупатели признаются, что уследить за повышением ценников невозможно. Товары исчезают с прилавков, а после снова появляются, но уже под другим ценником.

Таков сценарий подорожания. «Если вдруг пропадает из продажи какой-то товар, значит, скоро его выставят, но по более высокой цене, — рассказывает # жительница столицы Фируза Ибрагимова. – Например, недавно убрали с полок магазинов шоколадные батончики «Сникерс», «Марс» и «Баунти». Я частенько покупала их детям и после очередной просьбы восьмилетнего сына купить ему шоколадку, обнаружила «пропажу» этих батончиков почти из всех магазинов. Моя догадка оправдалась. Уже через две или три недели товар синхронно вернулся на все прилавки, но стоил уже вдвое дороже».

Внезапный исход продукта из торговой сети верный, но не обязательный признак подорожания. На самом деле ценники переписывают прямо на витринах с расставленной там провизией, делится покупатель в продуктовом отделе магазина: «Еще вчера покупал по одной цене, а завтра она вдруг повышается и приходится искать более дешевую замену. Ведь зарплата в этой гонке явно проигрывает. Моя почти не меняется, а дорожает все очень быстро».

Покупатели признают, что в этом году – где-то с марта-апреля продукты дорожают уже не так сильно, как в прошлом. Беспокоят горожан высокие цены на сельхозпродукцию. Первые фрукты и овощи частенько не по карману большинству посетителей центральных торговых сетей, поэтому многие выезжают на загородные рынки из-за двойной и даже тройной разницы в стоимости этой провизии там и в городских магазинах. «Купила вчера алычу в магазине по 7 манатов за килограмм, а на вечернем рынке ее предлагают со скидкой всего за 2,50 манатов. Почему такая большая разница, я не знаю, но впредь буду отовариваться на базаре», — поведала гражданка у прилавка с фруктами и овощами.

Действительно, стоимость аппетитных томатов, молодого картофеля и зеленой фасоли в магазинах сильно отличается от рыночной, хоть и понизилась к маю. Отечественные экономисты пеняют на разные обстоятельства. По словам экономиста Натига Джафарли, правительству предлагали понизить налог на добавленную стоимость в сегменте продовольствия, чтобы сократить расходы бизнеса и понизить цены: «Однако же власти не согласились на этот шаг, зато для чего-то освободили от 15-процентной таможенной пошлины… что бы вы думали? Импортируемые в страну тропические фрукты!»

Тропический ассортимент отечественной торговой сети и вправду избавили от ввозного налога. Радужное событие значится в изменениях, которые внес Кабинет министров в документ, именуемый товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. Постановление начнут применять уже с января следующего года, а действует оно до конца декабря 2030-го. Правда, толку от этого населению почти никакого. Ведь кто из нас день-деньской вкушает папайу и ананасы? Хотя, возможно, это обычное меню для членов правительства. Иначе, отчего вдруг такая забота о тропических изысках, когда цены на картофель побили рекорды?

«Пытаясь спасти содержимое наших кошельков, азербайджанское правительство освободило от таможенной пошлины тропические фрукты. Полагая, возможно, что редко кто из нас уходит утром на работу, не вкусив перед этим авокадо, маракуйу и рамбуран. Но сократить 18-процентный НДС на ежедневное скучное меню до 2 процентов посчитали делом ненужным. А если бы понизили этот налог, тогда продуктовая корзина, которая стоит 59 манатов, обходилась бы покупателям в 51 манат», — говорит Джафарли.

Продовольственная инфляция в нашей стране продолжается, несмотря на данные о глобальном падении цен на продукты. По сводкам местного Госкомстата, в январе и феврале цены на импортируемую в Азербайджан продукцию не только не снизились, но даже возросли на 21% по сравнению с прошлым годом. Словом, неудивительно, что стоимость импорта за февраль подросла еще на процент к январю и выросла аж на 20,4% к уровню февраля минувшего года.