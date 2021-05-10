О той весне: посвящение талантливых азербайджанцев героическим предкам – ФОТО

Сегодня состоялась презентация проекта «О той весне … ». Это музыкальный документальный фильм, созданный молодым режиссером Вафой Мамедовой, чьи проекты уже ранее были с успехом представлены на сцене театра Рашида Бейбутова, Международного Центра Мугама и Пространства Современного Искусства Yarat. Проект представлен на платформе YouTube и посвящен ветеранам Великой Отечественной Войны и одержанной ими победе.

«К сожалению, некоторые люди начинают переписывать историю. Данный проект – это наше желание отдать дань уважения предкам, героям войны, которых практически сегодня уже не осталось. Остается только память о них, и она живет благодаря таким представителям молодого поколения, как мы. Если и мы не будет этого делать, то все сотрется и забудется. Благодаря бесстрашию и самопожертвованию наших героических предков сегодня наше поколение живет и творит. Они подарили нам целый мир, и мы обязаны помнить об этом. В прошлом году пандемия помешала нам должным образом отметить юбилейную дату, но в 2021 было бы немыслимо снова обойти это событие вниманием», — говорит # автор проекта и режиссер Вафа Мамедова.

По ее словам, изначально данная идея должна была быть реализована на сцене Русского Драмтеатра им. Самеда Вургуна, однако сложная эпидемиологическая ситуация заставила авторов отказаться от первоначального замысла.

В итоге, проект обрел новое видео-воплощение благодаря талантливому видеографу Эмилю Гусейнову.

Участниками проекта стали исследователь, историк и телеведущий Фуад Ахундов; народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, поэт, основоположник жанра авторской песни Александр Городницкий, режиссер Джавид Имамвердиев, поэтесса и сценарист Ульвия Ахундова, заслуженные артисты Азербайджана Теймур Рагимов, Ярослав Трифонов и Олег Амирбеков, хореограф и балерина Ленай Сеидализаде, скрипач Рашид Алиев, а также гости из Польши, Грузии, Украины, России и Казахстана.

«Очень интересно было работать с такой творческой командой! Вафа и Эмиль — замечательные, молодые, красивые, креативные люди. Их аура помогала мне работать, и это были для меня лучшие дни!», — сказала # Людмила Духовная.

Актер Ярослав Трифонов также считает, что факты переписывания истории, имеющие место в разных странах, недопустимы:

«Мы должны вспоминать о наших героических дедушках и бабушках не только 9 мая, мы должны помнить о них всегда. Мы все – часть общего прошлого, и Азербайджан внес неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной Войне. Стесняться этого или искажать факты – это позор и преступление», — прокомментировал актер свое участие в проекте.

Все участники предстают в фильме в необычных для себя образах. В течение почти двух часов зритель получит возможность окунуться в атмосферу военных лет и насладиться поэтическими и музыкальными номерами, связанными единой ностальгической сюжетной конвой. Ведущими проекта выступили Вафа Мамедова и актер Олег Амирбеков.