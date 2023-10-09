После более чем тридцати лет завершилось военное противостояние между Азербайджаном и Арменией. В настоящее время продолжаются усилия лидеров Азербайджана и Армении по достижению мира между двумя странами и народами. Оба лидера неоднократно заявляли о возможности подписания мирного соглашения при условии взаимного признания территориальной целостности и суверенитета.

В подобной ситуации перед представителями интеллигенции, общественными и диаспорскими организациями двух стран стоят такие важные задачи, как поддержка мирных усилий лидеров, создание моста доверия между двумя соседними народами, содействие мирному сосуществованию двух народов.

К сожалению, после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном с целью восстановления конституционного строя в пределах своих границ, террористы в Карабахском регионе, а также люди, преднамеренно переселенные туда, наряду с мирными армянскими жителями, добровольно или под влиянием каких-то сил покинули свои дома и переселились в Армению и третьи страны. Однако, несмотря на это, президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что этнические армяне, проживающие в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана, и их права и безопасность будут должным образом защищены на основе Конституции Азербайджана.

Исходя именно из этой реальности между двумя странами существует серьезная необходимость совместных усилий прогрессивных сил для приближения мира и устранения атмосферы вражды между народами.

Ни для кого не секрет, что ряд международных сил как это было исторически по-прежнему не хотят стабильности в регионе и нормализации отношений между двумя соседними странами. Некоторые группировки, являющиеся инструментом в руках международных сил также пытаются помешать установлению нормальных отношений между азербайджанским и армянским народами.

МФАМ, объединяющая в своих рядах многочисленные азербайджанские диаспорские организации, считает, что диаспорские организации обеих стран должны воздерживаться от акций, разжигающих вражду между двумя народами. Подобные попытки являются не чем иным, как препятствием на пути мирного процесса и сосуществования, формирующегося в регионе.

Диаспорские организации, действующие за рубежом, не должны разжигать ненависть и вражду в регионе, а напротив должны способствовать миру и мирному сосуществованию. Выход на улицы за сотни километров от Южного Кавказа и призывы к конфронтации, организация нападений на диппредставительства также не сулят ничего хорошего нашему региону.

Колыбель культуры — Карабах, всегда был богат своим этническим разнообразием. Чтобы сформировать заново эту стабильную этносреду и добиться прочного мира в регионе, должны приложить все усилия как азербайджанские так и армянские диаспорские организации, оказывая поддержку нормализации отношений и процессу реинтеграции. Народам двух государств, имеющих сотни километров границы, не остается иного выбора, кроме как жить в мире, признавая территориальную целостность друг друга.

Осуществляемые сегодня масштабные восстановительно-строительные работы в Карабахе рассчитаны на дальнейшее повышение социального благосостояния всех людей, которые будут проживать в этом регионе независимо от их национальной принадлежности.

Азербайджанское государство ведет постоянную работу над обеспечением устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, в наше общество. Созданной с этой целью Рабочей группе были даны соответствующие поручения по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе. В рамках этой деятельности регистрируются армяне, проживающие в Карабахском регионе, изучаются их нужды и решаются проблемы.

МФАМ выражает надежду, что здравомыслящие организации армянской диаспоры откажутся от нездоровой борьбы против Азербайджана и поддержат реинтеграцию армян, проживающих в Карабахе, в азербайджанское общество.

МФАМ считает сотрудничество диаспорских организаций двух стран важным для содействия миру и реинтеграции и выражает готовность поддержать совместные усилия в этом направлении.

Правление МФАМ

Швеция/Стокгольм