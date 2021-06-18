22 июня – день начала Великой Отечественной Войны (ВОВ). В этом году исполняется 80 лет с того дня, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Эта дата – очередной повод вспомнить о вкладе Азербайджана в дело Победы.

О роли Азербайджана в ВОВ и Второй мировой войне в ходе онлайн пресс-конференции, организованной мультимедийным пресс-центром Sputnik Азербайджан, рассказал известный исследователь военного периода, социолог и доктор философии Ильхам Аббасов. Он рассказал, в том числе, о малоизвестных фактах, связанных с участием граждан Азербайджана в этой войне.

«Азербайджанцы принимали участие во всех значимых операциях той войны, на всех фронтах, начиная с защиты Брестской крепости и заканчивая сражениями с японской армией в конце войны. Многие из них были награждены медалями, орденами. Несмотря на то, что о ВОВ и Второй мировой войне очень много публикаций, все еще имеются белые пятна, в том числе связанные с военными подвигами наших соотечественников», – сказал он.

Порядка 40 тысяч советских партизан участвовало в Движении Сопротивления в Европе, из них всего 4 человека удостоены звания героя Советского Союза. Первым был Мехти Гусейнзаде в 1957 году, вторым Федор Полетаев в 1962 году, третьим это звание получил в 1964 году Василий Порик, и на излете СССР в 1990 году его присвоили Форе Мосулишвили.

«Но, знакомясь с публикациями на разных языках, посвященных этим людям, я замечал, что Мехти Гусейнзаде всегда упоминается последним, хотя он должен быть первым, если учитывать его вклад в приближение дня Победы и потому, что он получил это звание раньше остальных. Благодаря присвоению ему этого звания начался пересмотр отношения к советским людям, побывавшим во вражеском плену», – сказал Аббасов.

Итальянцы, югославы пересылали в Москву с 40-ых годов разную информацию о героических действиях Михайло, и ее невозможно было игнорировать. В 1951 году начался поиск этого человека, и благодаря работе НКВД было установлено, что речь идет об азербайджанце Мехти Гусейнзаде. Он пошел на войну добровольцем, так как не мог оставаться в стороне, когда Родина была в опасности.

Эксперт отметил, что в последние годы появляется много противоречивой информации о ВОВ и Второй Мировой войне, попытки переиначить некоторые исторические факты и переписать некоторые страницы истории.

По его словам, бороться с этим надо благодаря комплексной работе. Но этим должны заниматься не отдельные люди, а соответствующий центр или институт.

«В Италии, Франции по регионам созданы институты изучения истории сопротивления. То же должно быть и у нас. Важно показать, как тяжело нам далась победа и как много мы для нее сделали», – подчеркнул он.

До сих пор, по его словам, нет точных цифр, сколько азербайджанцев было на фронте. Называются цифры от более 500 тысяч до 709 тысяч уроженцев Азербайджана, призванных на войну. Необходимо досконально заняться этой темой. И этим опять-таки должны заниматься специальные институты.

Была затронута также тема ленд-лиза – госпрограммы США, по которой они поставляли союзникам боеприпасы, технику, продовольствие, медикаменты. Огромное количество военного вооружения шло через Иран, а затем по территории нашей страны на фронт.

Эксперт упомянул и о большом вкладе Кировабадской летной школы, где инструкторами были испанцы, которых эвакуировали из Испании после поражения в гражданской войне. Двое из них были похоронены в Баку.

Многие подробности о героизме азербайджанцев в этой страшной войне практически нигде не публикуются, потому о них мало кто знает.

«Так, я нашел рассказ об активисте Бухенвальдского подполья Акпере Агаеве, известном как Иван Спорт. В книге, которую издали узники концлагеря в июне 1945 года, ему посвящена целая страница, что говорит о нем, как о значимой фигуре. О нем писал и Артур Лернер в 1963 году в своем документальном произведении», – поведал Аббасов.

Он привел еще несколько интересных фактов о роли азербайджанцев во Второй Мировой войне. Азербайджанец Мамедгусейн Асадов охранял безопасность на Тегеранской встрече и был одним из тех, кто предотвратил операцию «Длинный прыжок». Он был награжден за одну операцию Орденом Ленина и Орденом Красной звезды, но об этом многим неизвестно.

Битва за Москву была удачной для СССР во многом благодаря тому, что уроженец Баку Рихард Зорге дал информацию о том, что Япония в 1941-м вступать в войну на стороне Германии не будет. В итоге свежие силы были переброшены с Дальнего Востока на оборону Москвы.

Аббасов сотрудничает с коллегами из Италии, стран бывшей Югославии, России. Среди азербайджанских специалистов он отметил большой вклад профессионального историка Сабухи Ахмедова, а также Азада Гусейнова — автора нескольких книг об азербайджанцах, участвовавших в этой войне. Но людей, которые занимаются данной темой, в Азербайджане мало и они не объединены в какую-то ассоциацию, тогда как, например, в России есть ассоциация историков Второй мировой войны и другие подобные организации.