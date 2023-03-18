По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 18 марта была проведена акция по посадке деревьев при совместной организации Исполнительной власти Гахского района и районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в ходе акции, организованной в рамках «Года Гейдара Алиева», на обочине автомобильной дороги Гах-Шеки было посажено 170 шелковых акаций и кипарисов. Посаженные деревья были политы и за ними был обеспечен агротехнический уход.

Цель акции – внести свой вклад в защиту окружающей среды и оздоровление экологической среды.

В акции приняли участие руководители и сотрудники районной исполнительной власти, региональной организации ПЕА, правоохранительных органов, представители отдельных трудовых коллективов, волонтеры.