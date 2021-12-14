В рамках проходящего сегодня в Баку бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция подписаны пять документов.

Меморандумы и соглашения подписаны в присутствии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава и министра торговли Турции Мехмет Муша.

Меморандумы о сотрудничестве подписали главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгово-промышленной палаты Грузии, Торгово-промышленной палаты Азербайджана и Торгово-промышленной палаты Грузии, а также меморандум между Агентством развитиях малого и среднего бизнеса Азербайджана и азербайджанскими предпринимателями, Центром координации и анализа четвертой промышленной революции и синдикатом турецких металлургических предприятий, а также между азербайджанской «AzSeker» и «Agrobay Seracılık İthalat İhracat Senaye ve Ticaret».