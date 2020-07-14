В районах и городах Азербайджана проведены шествия в поддержку армии — ВИДЕО

Сегодня в ряде районов и городов Азербайджана проведены шествия в поддержку армии.

Как сообщает АПА, в ночь на 14 июля противник предпринял попытку перейти в наступление с использованием артиллерии с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. При пресечении атаки противника шехидами стали генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев и еще несколько военнослужащих.

Азербайджанская армия отбросила противника назад.

В церемониях прощания с шехидами приняли участие тысячи человек. Также, в Баку и Сумгайыте были проведены шествия в поддержку армии.