В Раде заявили о «тайном меморандуме» Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заподозрил наличие «тайного меморандума» украинских властей с Международным валютным фондом (МВФ).
Так политик прокомментировал слова депутата от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой. Она заявила, что семьи, претендующие на материальную помощь от государства, рожают детей «очень низкого качества».
По словам Рабиновича, это высказывание характеризует отношение правящей партии к украинскому народу и указывает на наличие некоего тайного сговора властей с МВФ (ria.ru)