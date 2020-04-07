В Раде заявили о новом требовании МВФ

Ранее Верховная рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц, которые на уровне с общинами смогут покупать не более 10 тысяч гектаров в одни руки.