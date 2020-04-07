В Раде заявили о новом требовании МВФ

Международный валютный фонд и Всемирный банк требуют от украинских властей изменить закон о рынке земли. Об этом в эфире телеканала «112» заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Василий Нимченко.
«Я думаю, что не воспринимает (редакцию принятого закона. – прим. ред.) и Всемирный банк, и МВФ не воспринимает, и те частные кредиторы, которые содержат государство Украина на сегодняшний день, начиная с прошлого года, как это было», — сказал парламентарий.
Ранее Верховная рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц, которые на уровне с общинами смогут покупать не более 10 тысяч гектаров в одни руки.
Также украинский парламент принял в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Принятие этого закона также является условием для получения новой программы МВФ. Документ еще должен пройти второе чтение.(РИА Новости)