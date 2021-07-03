Масштабный сбой в работе Instagram зафиксирован в 21:00 мск в ряде стран, свидетельствуют данные сайта Downdetektor, который отслеживает работу крупных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб поступает из США и РФ.

Свыше 70% сообщений о проблемах связаны с загрузкой новостной ленты, а остальные — с авторизацией.

Во время предыдущего сбоя в работе соцсети пользователи жаловались, что не могут зайти в аккаунты, и на проблемы с отображением контента.

В июне произошел массовый сбой в работе множества сетевых ресурсов и сервисов. Россияне жаловались на проблемы с доступом к иностранным сайтам и социальным сетям. Неполадки были связаны с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly (aif.ru)