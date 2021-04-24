В работе Facebook Messenger и Instagram произошел сбой

Пользователи Facebook Messenger и Instagram из ряда стран столкнулись с проблемами в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои стали отмечаться начиная примерно с 22.30. Технические неполадки в работе ресурсов наблюдаются в США, Великобритании и ряде других стан.
Отмечается, что около 68% пользователей Instagram жалуются на проблемы с новостной лентой, проблемы с получением сообщений испытывают большая часть пользователей Facebook Messenger.
| 2021-04-25T00:14:24+04:00 25 апреля 2021, 00:58|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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