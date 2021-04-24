В работе Facebook Messenger и Instagram произошел сбой

Пользователи Facebook Messenger и Instagram из ряда стран столкнулись с проблемами в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои стали отмечаться начиная примерно с 22.30. Технические неполадки в работе ресурсов наблюдаются в США, Великобритании и ряде других стан.
Отмечается, что около 68% пользователей Instagram жалуются на проблемы с новостной лентой, проблемы с получением сообщений испытывают большая часть пользователей Facebook Messenger.