Предпоследний («оранжевый») уровень погодной опасности объявлен в субботу в пяти департаментах на юге Франции в связи с сильной жарой.

Как передает ТАСС, об этом сообщила Национальная метеорологическая служба Meteo-France.

Предупреждение касается департаментов Ардеш, Дром, Альпы Верхнего Прованса, Приморские Альпы и Вар.

В этих районах ожидается повышение температуры до 40 градусов по Цельсию. Метеорологи советуют пить много воды, носить легкую одежду, укрывать голову от солнца и ограничивать физические нагрузки.