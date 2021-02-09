В проектной части нужно заложить основу для внедрения технологий в будущем– эксперт о концепции «умного города» и «умного села»

Восстановление освобожденных территорий –одно из приоритетных направлений для правительства нашей страны. И вскоре там развернется масштабное строительство. При этом будет применяться концепция «умного города» и «умного села».

Президент страны Ильхам Алиев недавно в ходе беседы в формате видеоконференции с министром транспорта, связи и высоких технологий Рашадом Набиевым отметил, что уже сейчас надо спланировать эту работу, чтобы при реализации градостроительных проектов там непременно применялись самые передовые в мире технологии.

Директор Ассоциации риэлторов и строительных компаний, специалист по вопросам недвижимости и строительства Эльнур Азадов в беседе с # отметил, что в связи с восстановлением освобожденных территорий им разрабатываются различные концепции. На сегодняшний день часть предложений находится на стадии доработки, а некоторые уже предложены правительству. В частности, речь идет об объединении мелких отдаленных поселений в единые крупные, а также о вопросах по разделению и плановому использование земельных ресурсов.

По словам Азадова, основное решение правительства связано с реестром переселяемых в свое время вынужденных переселенцев. В связи с тем, что их семьи выросли в разы, то и количество компенсируемого жилья станет больше. В итоге это скажется на общем количестве компенсируемого жилья, а также на требуемой инфраструктуре. Согласно этим данным будут подтверждены генеральные планы городов и районов.

«По административному делению кабинет министров подпишет распоряжение о статусе и назначении земельных ресурсов. В строительном кодексе земли должны подходить по статусу их назначения: жилые, промышленные сельскохозяйственные и специального назначения. Руководство страны как раз затрагивало важность принятия плановых решений. Здесь должны быть учтены очень важные перспективные задачи для каждого района, города и страны: географическое расположение, природные ресурсы, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, туризм, промышленность и др. Для принятия этих решений нужна статистика и исследования проектных институтов, социологов, министерств, комитетов и других структур», –подчеркнул эксперт.

Немаловажное значение имеет использование иностранной практики и изучение общественного мнения.

«Необходимо будет проделать колоссально большую работу только по планированию и детальной доработке. Сам процесс требует очень больших экономических и иных ресурсных затрат. Помимо этого, нужна поэтапная восстановительная работа. Я предлагаю для эффективного использования рабочей силы сперва застраивать поселки, расположенные недалеко от районных центров, чтобы можно было привлекать жителей к работе, поэтапно переходя из городов в поселки и далее»,– поделился Азадов.

Он отметил, что концепция «умного города» и «умного села» –это использование современных технологий для управления, безопасности, наблюдения и создание базы для новшеств будущего. В различных странах есть разнообразные системы умного города, и каждый год появляются все новые решения.

«Например, в Китае современные технологии позволяют выявить человека на улице, определить его направление и даже определить температуру. К сожалению, –говорит эксперт, –любые технологии стоят больших денег. Для внедрения элементарных возможностей «умного города» необходимы, например, системы безопасности. Но что касается более сложных систем, то они потребуют крупных инвестиций из бюджета страны. В проектной части городов и сел должна быть заложена основа для внедрения технологий в будущем (проведение необходимых под землей коммуникационных линий), однако само внедрение зависит от требований будущего, а также их стоимости и перспективности».

Азадов подчеркнул, что важно уделять внимание строительству на освобожденных территориях как городов, так и сел. По его словам, в стране и так высокая урбанизация и необходимо создать условия для ее уменьшения. А для этого нужно создавать такие села, в которых у жителей будут все условия для комфортной жизни, работа, возможности для развития малого бизнеса.