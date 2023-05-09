Во вторник, 9 мая в представительствах Турции за рубежом завершается голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва, сообщает Агентство Анадолу.

По данным Верховной избирательной комиссии (YSK) Турции, в период с 27 апреля за рубежом и на погранпунктах проголосовало в целом более 1,7 млн граждан, обладающих правом голоса. Голосование на погранпунктах продлится до 14 мая.

С 27 апреля в голосовании в представительствах Турции за рубежом приняли участие более 1,6 млн избирателей, а на погранпунктах – 110 тыс.

По данным YSK, за рубежом зарегистрированы в целом 3 416 098 избирателей. Избирательные участки открыты в 73 странах мира. Бюллетени по итогам голосования под усиленной охраной будут доставлены в Турцию.

Наибольшее число избирателей, по данным YSK, зарегистрировано в Германии – 1 501 152 человека. Далее следуют: Франция – 397 086 и Нидерланды – 268 753.

Меньше всего избирателей среди стран, где открыты избирательные участки, зарегистрировано в Бразилии – 581, Нигерии – 584 и Туркменистане – 635.

Второй тур президентских выборов в Турции, в случае необходимости, пройдет в воскресенье, 28 мая. Голосование в зарубежных представительствах по втором туре голосования намечено на 20-24 мая.

По состоянию на 6 мая число избирателей, проголосовавших в зарубежных представительствах, превысило данные явки выборов 2018 года.