В Праге прошла акция азербайджанцев

Азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, организованно проводят акции в знак протеста против оккупационной политики Армении, армянской провокации, совершенной в Товузском направлении азербайджано-армянской границы.

Как сообщили АПА в Государственном комитете по работе с диаспорой, в столице Чехии городе Праге также состоялась акция наших соотечественников, организованная организацией «Азербайджанская община в Чешской Республике».

Как сообщил глава организации Эльдар Велиев, узнав, что армяне намерены провести акцию перед зданием посольства Азербайджана в Чехии, наши соотечественники собрались перед дипмиссией, чтобы выразить поддержку нашему государству.

В акции приняли участие азербайджанцы, проживающие в Праге, а также в Брно. Демонстрируя мощное единство, около 200 азербайджанцев потребовали от государств мира, международных организаций освобождения азербайджанских земель от оккупации, прекращения оккупационной политики Армении и армянской провокации.

Участники акции с фотографиями азербайджанских военнослужащих, погибших во время провокаций, совершенных армянами на товузском участке азербайджано-армянской границы, скандировали лозунги на чешском и английском языках.

Отметим, что группа армян также собралась возле здания посольства Азербайджана.

После завершения акции перед зданием посольства наши соотечественники собрались в центре Праги и продолжили санкционированную мирную акцию.