В Портленде на фоне столкновений застрелен мужчина

В Портленде (штат Орегон) застрелен мужчина на фоне столкновений сторонников президента США Дональда Трампа и представителей Black Lives Matter (BLM — «Жизни чернокожих имеют значение»), а также других движений левой направленности. Как передала газета The New York Times в воскресенье, 30 августа, в центр города стянулись сотни автомобилей с митингующими, поддерживающими действующего главу государства (всего их насчитывалось около 2500). Часть участников акции стреляла из грузовиков шариками для пейнтбола, оппоненты забросали их подручными средствами.

По информации издания, на погибшем был головной убор, свидетельствующий о его возможной поддержке ультраправой группы Patriot Prayer, базирующейся в Портленде. По данным полиции, мужчина был застрелен в районе 20.45 субботы по местному времени (07.45 воскресенья по бакинскому времени). Правоохранительные органы пока не приводят информацию о личности погибшего, а также о возможных нападавших. Начато следствие по факту лишения жизни.

Правоохранители также сообщили, что по меньшей мере 19 человек были задержаны после того, как участники протестов подожгли здание Ассоциации полиции города и напали на блюстителей порядка.

Портленд неоднократно становился ареной столкновений и беспорядков после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в конце мая. (DW)