Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции против Беларуси за наплыв нелегальных мигрантов в Литву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если процедура по привлечению мигрантов, можно сказать -коммерческих туристов из разных мест мира продолжится, то, думаю, не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в идее наложения очередных санкций на Минск», — сказал он.

По его словам, такой наплыв является «нападением на общие границы ЕС абсолютно организованным образом». Министр добавил, что таким бизнесом занимается белорусское государство, выступающее как туристическая фирма, организующая процесс от посадки в самолет до пересечения границы. Рау назвал это «комплексными циничными действиями».