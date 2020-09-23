В Польше заявили, что инаугурация Лукашенко не сделала его законным лидером страны

Министерство иностранных дел Польши не считает, что инаугурация Александра Лукашенко в качестве президента Беларуси, сделала его законным лидером. С таким комментарием польское внешнеполитическое ведомство выступило в среду в Twitter.

«Министерство иностранных дел принимает к сведению сегодняшние события в Беларуси. Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться осуществляющим законную власть, независимо от того, была ли инаугурация секретной или официальной», — указано в сообщении.

Церемония инаугурации Лукашенко прошла в среду во Дворце независимости. Он произнес присягу на белорусском языке, после чего председатель ЦИК республики Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента. На церемонии присутствовали высшие должностные лица страны, парламентарии, руководители государственных органов, местных органов власти, республиканских СМИ, а также деятели науки, культуры и спорта.(ТАСС)