В Польше проходят траурные мероприятия в годовщину смоленской катастрофы

В Польше в субботу проходят траурные мероприятия по случаю 11-летия смоленской авиакатастрофы, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский и другие известные политики и военные деятели, передает РИА Новости.

Президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в Кафедральном соборе королевского замка Вавель в Кракове, где похоронены Качиньский и его жена Мария.

В Варшаве также прошло траурное богослужение, в котором принял участие брат-близнец погибшего главы государства, лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Затем он в сопровождении ряда чиновников высокого ранга возложил венки к памятнику жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского. Позже Дуда также возложит там венки.

Между тем, в районе площади Пилсудского представители различных оппозиционных организаций пытались провести несколько акций. В результате начались столкновения конной и пешей полиции с протестующими и задержания активистов. Отмечается, что среди демонстрантов, кроме представителей оппозиции, выступающей против траурных мероприятий в период пандемии, есть и те, кто выступает против жестких ограничительных мер в Польше, которые пришли на акцию без масок. В ходе столкновений применялись дымовые шашки и петарды.

Напомним, 10 апреля 2010 года Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». В результате погибли 96 человек (aif.ru)