В Польше проходят траурные мероприятия в годовщину смоленской катастрофы

В Польше в субботу проходят траурные мероприятия по случаю 11-летия смоленской авиакатастрофы, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский и другие известные политики и военные деятели, передает РИА Новости.

Президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в Кафедральном соборе королевского замка Вавель в Кракове, где похоронены Качиньский и его жена Мария.

В Варшаве также прошло траурное богослужение, в котором принял участие брат-близнец погибшего главы государства, лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Затем он в сопровождении ряда чиновников высокого ранга возложил венки к памятнику жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского. Позже Дуда также возложит там венки.

Напомним, 10 апреля 2010 года Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». В результате погибли 96 человек (aif.ru)

| 2021-04-10T13:50:15+04:00 10 апреля 2021, 15:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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