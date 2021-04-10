В Польше проходят траурные мероприятия в годовщину смоленской катастрофы

В Польше в субботу проходят траурные мероприятия по случаю 11-летия смоленской авиакатастрофы, в результате которой погиб президент страны Лех Качиньский и другие известные политики и военные деятели, передает РИА Новости.
Президент Польши Анджей Дуда почтил память погибших в Кафедральном соборе королевского замка Вавель в Кракове, где похоронены Качиньский и его жена Мария.
В Варшаве также прошло траурное богослужение, в котором принял участие брат-близнец погибшего главы государства, лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Затем он в сопровождении ряда чиновников высокого ранга возложил венки к памятнику жертвам смоленской катастрофы на площади Пилсудского. Позже Дуда также возложит там венки.
Напомним, 10 апреля 2010 года Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». В результате погибли 96 человек (aif.ru)