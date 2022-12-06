Германия унижала поляков в годы Второй мировой войны и должна заплатить за это, заявил председатель правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, слова которого приводит газета Do Rzeczy.

Политик подчеркнул, что нацисты «совершили невероятные преступления, они также ужасно унизили даже тех поляков, которые выжили». По его словам, жителей страны заставляли работать на фермах, «унижали и обращались с ними хуже, чем с животными».

При этом после того, как Германия проиграла, к ней отнеслись «чрезвычайно снисходительно», продолжил он, в противном случае ФРГ «была бы очень бедной и гораздо менее населенной страной».

«Они должны нам — они должны платить», — подчеркнул политик.

В октябре польские власти опубликовали полный список требований к ФРГ, чтобы взыскать с Берлина компенсацию за причиненный стране вред во время Второй мировой войны. Среди прочего, польский МИД требует возместить «материальные и нематериальные убытки в размере 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых», а также вернуть «похищенные из Польши культурные ценности», которые в настоящее время находятся на территории Германии.