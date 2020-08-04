В Польше будет создан передовой элемент командования 5-го корпуса ВС США

Новое соглашение, предусматривающее размещение на территории Польши дополнительной тысячи американских военнослужащих, на десятки лет определит деятельность вооруженных сил США в республике. Как заявил во вторник в Кракове министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, Варшава и Вашингтон окончательно согласовали этот документ о сотрудничестве в военной сфере.

«Это соглашение на десятилетия определит как будут действовать [американские] вооруженные силы на территории Польши», — сказал министр. По его словам, по соглашению в Польше также будет расквартирован передовой элемент командования 5-го корпуса ВС США. «Это решение венчает собой наши действия, связанные с увеличением присутствия американских войск в Польше», — сказал Блащак. (ТАСС)