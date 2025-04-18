В пещере Дамджилы в Газахе обнаружена первая человеческая фигурка эпохи мезолита.

Об этом Report сказал руководитель Азербайджано-японской Дамджилинской международной археологической экспедиции Института археологии и антропологии НАНА, доктор философии по истории Ягуб Мамедов.

Он отметил, что до сих пор не обнаружено подобных человеческих фигурок в известных мезолитических памятниках на Куре и ее окрестностях, а также на Кавказе в целом.

По словам Мамедова, фигурка человека, обнаруженная в 2023 году в ходе совместных азербайджано-японских археологических исследований в пещере Дамджилы, изучалась в музее Японии при помощи различных современных лабораторных технологий.

«Фигурку обнаружила научный сотрудник Института археологии и антропологии НАНА Ульвия Сафарова», — добавил он.

Фигурка длиной 51 мм и шириной 15 мм изготовлена ​​из песчаника. На ней линиями изображены аккуратная прическа и пояс, черты лица не отображены. Однако вопрос о том, символизирует ли эта статуэтка мужчину или женщину, остается предметом споров.

Первая официальная статья о фигуре была опубликована в 42-м номере журнала «Археологические исследования в Азии», который включен в базы данных Web of Science (WOS) и SCOPUS и имеет категорию Q1.