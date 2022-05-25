Американские войска могут быть отправлены в Киев для охраны посольства США, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, его слова приводит американская газета The Epoch Times.

Посольство США в Киеве было закрыто в феврале и возобновило свою работу 19 мая.

Отмечается, что для охраны посольства в Киеве США планирует отправить подразделение спецназа. По словам Милли, это предложение «еще не поступило министру обороны США Ллойду Остину».

Сообщается, что отправкой военных в Киев США пытаются найти дипломатический баланс, «с одной стороны, рискуя безопасностью персонала, с другой — избегая эскалации конфликта». (Газета.Ру)