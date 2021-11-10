НАТО будет проводить воздушные и морские операции в международном пространстве как посчитает нужным. Такую позицию высказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы, конечно же, будем продолжать летать, плавать и работать в международном воздушном пространстве и в международных водах, в зависимости от обстоятельств. Мы продолжим это делать. Пока мы говорим, в Черном море находится пара американских кораблей, и мы считаем, что это принципиальный вопрос», — сказал Кирби, комментируя заявления России о росте военной деятельности США и НАТО в Черном море, включая пролеты самолетов.

30 октября американский эсминец «Портер» зашел в Черное море. 1 ноября пресс-служба Шестого флота Соединенных Штатов сообщила, что флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО.

Спустя два дня американское командование направило в регион танкер-заправщик John Lenthal, который, согласно официальным данным, также будет принимать участие в натовских маневрах.

В российском МИДе неоднократно подчеркивали, что присутствие в Черном море иностранных военных кораблей не способствует стабильности в регионе. Однако США настаивают на том, что действуют в рамках Конвенции Монтре, регулирующей транзит военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, пока учения проходят в международных водах.