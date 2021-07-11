Пентагон изучает запрос властей Гаити об отправке американских военных для стабилизации обстановки в этой стране, заявил в воскресенье пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби.
«Мы осведомлены о запросе правительства Гаити и изучаем его, как поступили бы с любым другим обращением к нам об оказании помощи», — сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, межведомственная группа, включающая в том числе сотрудников министерства внутренней безопасности США и ФБР, «направляется или уже достигла Гаити», чтобы оказать помощь местным властям в расследовании убийства президента страны, выявлении виновных и определении для них меры ответственности.