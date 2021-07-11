По его словам, межведомственная группа, включающая в том числе сотрудников министерства внутренней безопасности США и ФБР, «направляется или уже достигла Гаити», чтобы оказать помощь местным властям в расследовании убийства президента страны, выявлении виновных и определении для них меры ответственности.