Китай считает, что небольшая группа стран уже не может решать «судьбы мира», заявил пресс-секретарь посольства КНР в Великобритании в ответ на стремления лидеров стран G7 выработать единый подход в противостоянии растущему влиянию Китая.
Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран «Большой семерки» договорились о запуске глобальной инициативы в сфере развития инфраструктуры для развивающихся стран с целью противодействия проектам Китая.
«Мы считаем, что страны, крупные и маленькие, сильные и слабые, богатые и бедные, равны и глобальные вопросы должны решаться путем консультаций, в которых участвуют все страны. Времена, когда мировые решения принимались группой стран, давно позади», — говорится в заявлении пресс-секретаря, опубликованном на сайте посольства.