Национальный ботанический сад открылся в китайской столице. Об этом сообщает во вторник на своем сайте Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР. Он создан на базе Института ботаники Академии наук КНР и Пекинского ботанического сада.

Помимо занимающей 600 га садово-парковой зоны на западе Пекина, вблизи рекреационной зоны Сяншань (Душистые горы), Национальный ботанический сад включает также хранилище редких и исчезающих растений.

Сад и его банк семян содержат образцы и семена более чем 5 млн типичных растений пяти континентов, говорится в сообщении. Примерно 30 тыс. деревьев и кустарников произрастают в открытом грунте и в теплицах, где их могут увидеть в свободном доступе посетители. Филиал Национального ботанического сада создается в Гуанчжоу (Южный Китай), подобные ботанические сады появятся и в других районах Китая, чтобы охватить 85% дикорастущей флоры КНР, включая все редкие и исчезающие растения.

Китайские ученые подчеркивают, что генетические ресурсы, которые содержат дикорастущие растения, имеют важное значение для биологической безопасности страны. Вместе с тем специалисты признают, что распространение чуждой местному растительному миру флоры ведет к разрушению сложившихся биосистем. Национальный ботанический сад намерен вести работы по выработке мер защиты растений-эндемиков, оказавшихся на грани исчезновения.