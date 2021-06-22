В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) принята резолюция в связи с устранением социально-экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщает британское бюро АПА, в резолюции говорится, что пандемия COVID-19 привела к большим человеческим жертвам, возникновению напряженности в системах здравоохранения и социально-экономических структурах стран.

В документе содержится призыв к странам-членам организации обеспечить население достаточными минимальными доходами и полной социальной защитой.