В ПАСЕ поднят вопрос переселения армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана

Глава Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Турал Гянджалиев 7 сентября на заседании комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской ассамблеи Совета Европы поднял вопрос в связи с незаконным переселением армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в Общине, до сведения делегаций ПАСЕ было доведено, что политическое руководство Армении на фоне поддержки мирового сообщества Ливану в связи с гуманитарным кризисом после взрыва в Бейруте, строя политическую игру на страданиях погибших, пытается закрепить свою оккупационную политику.

Несмотря на то, что в заседании принимала участие депутат из армянской делегации Татевик Айрапетян, и модератор предоставил Армении возможность ответить, она была вынуждена промолчать, не имея возможности возразить против неопровержимых фактов.