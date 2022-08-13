Власти Франции заявили о рекордно низких запасах топлива в стране, и предложили гражданам готовиться к зиме уже сейчас.

Как передает на зарубежные СМИ, об этом сообщила депутат Национального собрания Франции Изабель Валантен.

По ее словам, с начала боевых действий в Украине растет дефицит различных ресурсов. «Полупроводники, сырье, зерновые… Затронуты многочисленные сектора, что вызывает общий рост цен. Так, в частности, происходит и с ископаемыми энергоносителями, которые постоянно дорожают, притом что их запасы находятся на рекордно низком уровне», — сказала Валантен.

Депутат добавила, что сейчас ситуация в сфере энергетики остается под контролем. Однако зимой она может стать неуправляемой, и рост цен может отразиться на покупательской способности граждан. Она предложила уже сейчас разработать «механизм, который позволит подтолкнуть потребителей к тому, чтобы заранее пополнить свои запасы в начале осени 2022 года, чтобы лучше подготовиться к зиме».