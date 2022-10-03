В парламентский Комитет 1922, который объединяет рядовых депутатов от правящей Консервативной партии, подали первое письмо с призывом провести голосование о доверии премьер-министру Великобритании Лиз Трасс.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По информации издания, недовольство Трасс возникло из-за представленной ей программы по борьбе с энергетическим кризисом за счет резкого сокращения налогов.

Отмечается, что 12 депутатов-тори уже заявили о несогласии с действиями правительства. Неформальным лидером их группы является бывший министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув, убежденный в негативных политических последствиях снижения налогов для наиболее обеспеченных граждан страны при высокой инфляции.