Симфонический оркестр Парижской оперы принял участие в акции против пенсионной реформы и выступил с концертом перед зданием Конституционного суда (КС). Протест артисты провели в воскресенье, 9 апреля.

Музыканты перед сотнями прохожих исполнили песню «Единый народ никогда не победить». Артисты оркестра принимают участие в объявленной профсоюзами забастовке.

В январе оркестр выступил перед дворцом Гарнье в Париже. Перед зданием собрались танцоры балета, музыканты, певцы и технические работники. Кульминацией стало исполнение «Марсельезы». (ТАСС)