По меньшей мере пять полицейских пострадали во время разгона демонстрантов в 10-м округе Парижа, где в пятницу злоумышленник устроил стрельбу недалеко от курдского культурного центра. Об этом сообщил источник в префектуре столичной полиции.

По его словам, около сотни представителей курдской общины, собравшиеся на демонстрацию, отказались подчиняться стражам порядка. Некоторые начали провоцировать полицейских, бросать в них камни и пустые бутылки. Они также зажигали мусорные баки и уличные заграждения. Полиция ответила на это слезоточивым газом. Один из зачинщиков беспорядков был задержан.

Правоохранителям постепенно удалось взять ситуацию под контроль. В настоящий момент квартал патрулируется полицией. Доступ в этот район ограничен.

Ранее 69-летний француз открыл огонь из огнестрельного оружия в 10-м округе Парижа недалеко от курдского культурного центра. По данным МВД, в результате происшествия погибли трое человек — женщина и двое мужчин. Еще трое получили ранения. Прокуратура начала расследование по статьям «Умышленное преступление», «Убийство» и «Насилие с отягчающими обстоятельствами». Вместе с тем в прокуратуре пока не квалифицируют действия стрелявшего как теракт.

Нападавший был задержан на месте преступления. Во время задержания преступник был ранен. По предварительным данным, он был обезоружен прохожими до прибытия полиции. В 2021 году он был задержан за нападение с саблей на палаточный лагерь мигрантов в 12-м округе Парижа. Согласно сведениям полиции, он вышел на свободу 12 декабря с запретом на ношение оружия.

После ЧП в районе происшествия начали собираться курды, разгневанные нападением на земляка. Этот стихийный митинг быстро перерос в беспорядки. (ТАСС)