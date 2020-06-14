В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась около 14:30 по местному времени. Участие в ней, по данным СМИ, принимают около десяти тысяч человек. Предполагалось, что пешая колонна двинется в сторону оперы Гарнье, но полицейские кордоны не допустили продвижения процессии.
Примерно через полтора часа люди в черном, преимущественно молодые мужчины, объединились в группу и стали кидать в перекрывших улицу полицейских бутылки, емкости с краской и другой мусор. Толпа сопровождала их провокации криками: «Мы хотим идти, дайте нам дорогу!»
В результате полиция применила слезоточивый газ. Толпа ненадолго отошла от кордона, но как только газ рассеялся, хулиганы вернулись. Некоторые из них пытаются с разбегу разбить витрины магазина сотового оператора Orange.
Волна массовых протестов и беспорядков прокатилась сперва по США, а затем и по другим странам после того, как в Миннеаполисе погиб от рук полиции афроамериканец Джордж Флойд (ria.az).