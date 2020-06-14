В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Акция началась около 14:30 по местному времени. Участие в ней, по данным СМИ, принимают около десяти тысяч человек. Предполагалось, что пешая колонна двинется в сторону оперы Гарнье, но полицейские кордоны не допустили продвижения процессии.