В Палестине продлили режим чрезвычайного положения

«Президент Палестины Махмуд Аббас подписал указ о продлении чрезвычайного положения на тридцать дней начиная с 4 июня для борьбы с распространением коронавируса», — говорится в сообщении агентства.

Таким образом чрезвычайное положение в стране будет действовать уже третий месяц подряд. При этом основной закон Палестины предусматривает возможность введения режима чрезвычайного положения только на 30 дней.(РИА Новости)