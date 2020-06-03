В Палестине продлили режим чрезвычайного положения

Президент Палестины Махмуд Аббас принял решение продлить режим чрезвычайного положения, введенного на фоне распространения коронавирусной инфекции, еще на месяц, сообщило агентство ВАФА.
«Президент Палестины Махмуд Аббас подписал указ о продлении чрезвычайного положения на тридцать дней начиная с 4 июня для борьбы с распространением коронавируса», — говорится в сообщении агентства.
Таким образом чрезвычайное положение в стране будет действовать уже третий месяц подряд. При этом основной закон Палестины предусматривает возможность введения режима чрезвычайного положения только на 30 дней.(РИА Новости)
| 2020-06-03T16:31:38+04:00 3 июня 2020, 18:16|12345 (Пока оценок нет)
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