В ожидании «трудов» Бисавада Бисавадова

Эта новость болью отдалась в сердцах огромного числа людей в самых разных уголках мира. Скончался американский программист Ларри Теслер, придумавший набор компьютерных функций «вырезать», «копировать» и «вставить». Эти функции стали путеводной звездой огромного числа карьеристов, «денежных мешков» с зашкаливающими амбициями, просто халтурщиков. Огромную роль эти функции сыграли и в жизни многих жителей одного южного города.

Тут, в частности, проживал бесконечно пополняющийся отряд журналистов и научных деятелей, которые с легкостью в поступках невероятной, использовали изобретение Теслера для пускания пыли в глаза. Фокус этот проделывался ими, впрочем, и из весьма практических соображений. Таким незатейливым способом, они становились «авторами» научных степеней, званий, инфх ништяков, в том числе в виде денежных премий и полученных от руководства южного города квартир.

В этом смысле, покойный Теслер разделил судьбу древних китайских медиков, которые, смешивая всевозможные вещества, пытались создать эликсир бессмертия. В итоге, получился порох. Само название «порох» переводится с китайского, как «медицинский огонь». Но, когда оказалось, что в медицинских целях применение полученного вещества невозможно, его стали использовать для фейерверков, то есть, развлечений. А уже через несколько десятилетий порох стал военной технологией. Его применяли сначала в примитивных бомбах и ракетах, а позже – в огнестрельном оружии.

Так и американский программист, хотел, наверное, как лучше. Но, получилось у него, следуя замечательной формуле российского политика Черномырдина, как всегда. Сам Теслер, при жизни, не мог и предполагать, что плодами его научной мысли воспользуются южногородские прохиндеи. Которые, замечу, в своем подавляющем большинстве даже не знали, кому они обязаны своими регалиями. Им, впрочем, было все равно. Главное, для этой армии интеллектуальных фокусников, было напустить на себя вид умный и многозначительный.

Страдали только истинные интеллектуалы южного города. Они испытывали просто физическую боль, когда обнаруживали, что прежде читанные ими статьи в зарубежных СМИ, целыми блоками потом копипейстились и выдавались за плод мыслительного процесса местной «акулы пера». Кстати, воровали они и у своих местных коллег. Также блоками и даже целыми статьями, меняя только заголовок. На ту же скользкую дорожку встали и многие «денежные мешки».

Окружавшие их пройдохи, видя неуемную страсть обладателей солидных капиталов к обретению звания ученых мужей, использовали изобретение Теслера. В итоге, кандидатские и докторские диссертации в южном городе защищались на темы, ранее уже известные в научной среде. Правда, сами первичные авторы этих трудов даже не знали, что в каком-то далеком, но южном городе их аргументами, доводами, тезисами и анти-тезисами пользуются те, кто в реальности не в состоянии отличить Гоголя от Гегеля.

И по этому поводу можно грустить и сетовать, но можно и радоваться тому, что особо шустрые «денежные мешки» не стали вписывать себя в качестве авторов таких произведений, как «Капитал» Маркса, «Война и мир» Толстого, «Переступление и наказание» Долстоевского, «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, «Мастер и Маргарита» Булгакова и многих иных произведений классиков. Чисто технически, вооружившись наглостью и изобретением Теслера, это было возможно. Впрочем, может быть я всего лишь излишне оптимистичен и южногородцам еще предстоит узнать о том, что автором трактата «Государь» был не великий флорентиец Макиавелли, а местный гигант мысли по имени Бисавад Бисавадов. В любом случае мы можем констатировать, что к счастью для себя, до этого прекрасного дня не дожил Ларри Теслер.