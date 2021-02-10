«В ответ на эту угрозу возникли георгиевские ленточки, «бессмертный полк» и военная истерия»

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина остается частью мифического «русского мира», а потому там будут продолжать влиять на нее «мягкой силой».

«В Украине живет очень много русских и русскоязычных. Они все относятся к «русскому миру». Культурную связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится», — как передает «Интерфакс», сказал Песков.

По его словам, защита этого «мира», его развитие и поддержка будут оставаться приоритетом России. Поэтому она будет продолжать влиять на Украину «мягкой силой».

«По международному праву любое государство имеет возможность осуществлять какие-то гуманитарные операции, гуманитарные методы поддержки, поощрять гуманитарные контакты, контакты между людьми, рассказывать о литературе, искусстве, науке», — отметил он.

Как напоминает украинский портал Znak, по мнению украинских правозащитников, военная агрессия РФ в Донбассе стала проектом, которым «целенаправленно занимаются российские политтехнологи». При этом во время войны ведется активная пропаганда «русского мира».

Интересно, почему вдруг сейчас Песков решил припомнить уже слегка подзабытую и набившую оскомину тему «русского мира»? Тут какие-то намеки на неприятности, которые готовит агрессор украинской стороне?

Прокомментировать эти вопросы # согласились известные украинские эксперты.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы:

— Во-первых, эта тема никуда не исчезала. Это одно из путинских обоснований вмешательства в дела соседних государств. Снова актуализировать эту позицию могли, в том числе, и в связи с закрытием нескольких телеканалов, аффилированных с Медведчуком – кумом Путина. Противодействовать этому можно, создавая информационный и иной (кино, литература и т.п.) контент, разрушающий имперские стереотипы и направленный на дискредитацию нынешних обитателей Кремля. Одна лишь позиция относительно неславянскости России уже разрушительна для подобных мифологем.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований:

— Смешно, когда о «мягкой силе» говорит спикер человека, который стал героем знаменитой песни украинских болельщиков. По-моему, Кремль продолжает делать вид, что на дворе начало 2010-х годов, в Киеве Янукович, украинские и российские каналы, вещающие в Украине, забиты русской пропагандой, а денег от нефти и газа столько, что можно купить половину европейских политиков и кучу других полезных идиотов.

Как будто бы нет шести лет войны, оккупации и незаконной аннексии Крыма, вторжения на Восток Украины, тысячи убитых, сотни тысяч изгнанных людей, бегущих от прелестей «рускава мира». Преимущественно русскоязычных. По крайне мере — в начале войны. Сейчас многие из них принципиально перешли на украинский, демонстрируя тем самым свое отношение к «русской мягкой силе».

Я понимаю причины, побудившие московитов в очередной раз завыть на болотах. Шаг за шагом, болезненно, но украинцы обрывают пуповины, связывающие их с империей. Декоммунизация, десоветизация, украинизация — вехи, которые создают новую реальность в публичном пространстве страны. Все это, по большому счету, можно назвать деколонизацией Украины, и нельзя не отметить огромный вклад в этот процесс, собственно, персонажа, воспетого украинскими болельщиками в хите 2014 года.

Кстати, сама концепция «рускава мира» обрела свои очертания как реакция на украинскую Оранжевую революцию 2004 года. Страх перед Украиной у путинской системы имеет вполне экзистенциальную причину – тогда даже отпетые русские националисты признавали, что русские могут стать европейцами и отринуть российское варварство, при условии, что станут украинцами. А стать украинцами, это значит разрушить империю. В ответ на эту угрозу возникли георгиевские ленточки, «бессмертный полк», победобесие и военная истерия.

Где та российская «мягкая сила», которая была темой множества политологических семинаров в Европе и Украине? Она осталась на руинах международного аэропорта им. Прокофьева в городе Донецке, в концлагере «Изоляция» на улице Светлого Пути, в двузначных цифрах «судебных приговоров» крымским татарам.