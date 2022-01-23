Делегация радикального исламистского движения «Талибан» вечером в субботу, 22 января, прибыла в столицу Норвегии Осло для участия в трехдневных переговорах с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества по вопросу оказания гуманитарной помощи жителям Афганистана и соблюдения прав человека в стране.

Этот визит станет первой встречей талибов с западными дипломатами в Европе после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года. Делегацию талибов в составе 15 человек возглавляет министр иностранных дел во временном кабмине Афганистана Амир Хан Муттаки.

Переговоры проходят в одном из отелей в Осло в закрытом режиме. В первый день, 23 января, представители талибов встретятся с активистами, занимающимися проблемами прав женщин и правозащитниками из афганской диаспоры. В дальнейших встречах с талибами примут участие также дипломаты Норвегии, Европейского Союза, Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. (DW)