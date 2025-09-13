Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки встретился в Кабуле с делегацией США во главе со спецпосланником по делам заложников Адамом Белером. Переговоры были посвящены двусторонним отношениям, статусу граждан, инвестиционным возможностям и другим перспективам в Афганистане, сообщили в подконтрольном радикальному движению «Талибан» МИД.

Стороны договорились продолжить дискуссии о гражданах, заключенных в тюрьмах обеих стран. В их числе — бизнесмен с двойным гражданством США и Афганистана Махмуд Хабиби, ранее работавший в телекоммуникационной компании в Кабуле и, предположительно, находящийся под стражей в Афганистане. Талибы отрицают факт его задержания. «Талибан» в свою очередь добивается освобождения Мухаммада Рахима, являющегося последним афганцем в американской тюрьме Гуантанамо. Он был помещен в нее в 2008 году без предъявления обвинений. В СМИ его называли «специальным помощником Усамы бен Ладена».

Обе стороны подчеркнули необходимость продолжения совместной работы по различным текущим и будущим вопросам двусторонних отношений, заявили в Кабуле. Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана указал, что сейчас есть хорошая возможность для нормализации отношений и решения таких сложных вопросов в двусторонних отношениях, как освобождение задержанных граждан.

Предыдущий визит американской делегации в Афганистан состоялся в марте 2025 года. По его итогам был освобожден гражданин США, удерживавшийся в Афганистане более двух лет. Сделка, достигнутая при посредничестве Катара, была названа талибами «гуманитарным» жестом и «знаком доброй воли». (DW)