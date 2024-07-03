Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст провел несколько встреч с представителями радикального движения «Талибан» в Дохе.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепаратмента Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов.

«Спецпредставитель Томас Уэст и спецпосланник [по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина] Амири встретились непосредственно с представителями «Талибан» в Дохе», — сказал он.

Пател уточнил, что в ходе встреч поднимался в том числе вопрос о задержанных в Афганистане американцах. «Спецпредставитель Уэст настаивал на немедленном и безоговорочном освобождении граждан США, незаконно задержанных в Афганистане, отметив, что эти задержания препятствуют прогрессу в стремлении талибов добиться международного признания», — добавил он, уточнив, что у него нет никакой информации о контактах с задержанными или консульском доступе к ним.

С 2013 года в Катаре находится политический офис «Талибана». После захвата власти в Афганистане в конце лета — начале осени 2021 года талибы несколько раз направляли делегации в Доху, где проводили консультации с представителями Евросоюза, Великобритании, Италии, Китая, США, Японии и других государств, а также международных организаций. Легитимность сформированного талибами временного правительства пока не признала ни одна страна.