Сотрудник Оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев прокомментировал инцидент на награждении победителей турнира. Эмир Катара после финала чемпионата мира облачил Лионеля Месси в бишт (плащ, который арабские народы надевают по особым случаям) прямо во время вручения кубка.

«Конечно, такие вещи планируются. Это не просто национальная одежда, а символ высшего признания в арабском мире. По сути, его поставили на одну ступень с эмиром. Для катарцев важно было осуществить такую идею. Более того, в раздевалке других аргентинцев также ждала такая одежда. Уж не знаю, использовали ли они ее сразу. Но с собой точно увезли», — передает слова Никимбаева «Рейтинг букмекеров».

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере. (gazeta.ru)